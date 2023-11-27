قوات الاحتلال تقتحم مخيمات في الضفة الغربية وتحتجز شخصين (فيديو)

أحداث غزة الآن، أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الجلزون بمدينة رام الله في الضفة الغربية واحتجزت شابًا ونفذت اقتحامًا آخر لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

من جهته تحدث تلفزيون "الأقصى" عن سماع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم الجلزون.

#متابعة| قوات الاحتلا.ل تواصل اقتحام مخيم عقبة جبر وتداهم عدة منازل بعد تفجير أبوابها.#غزة#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/iJuNrNpsEP — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 27, 2023

كما تحدث التلفزيون عن سماع دوي انفجار في مخيم عقبة جبر تزامنًا مع حصار أحد المنازل. وقال إن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم.

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وترددت أنباء عن اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم عقبة.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى إصابة شاب فلسطيني بإصابات خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في مخيم عقبة جبر، قائلا: إن القوات منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/USIwpPBm0S — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 27, 2023

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم مواطنًا بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل. ونقلت عن مصادر محلية أن القوات انتشرت في أزقة المخيم وفتشت منزل المواطن قبل اعتقاله.

وفي وقت لاحق، أكدت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة بيت لحم وبلدة بيتونيا في الضفة الغربية.

تل أبيب ستواصل استئناف الحرب في غزة

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، "ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في قطاع غزة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن “نتنياهو قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تل أبيب ستواصل استئناف الحرب في غزة”.

بدوره، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن، مشيرا إلى أنهما "ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في منشور له، عن ارتياحه للإفراج عن الأسرى، خاصة بالنسبة للفتاة الأمريكية التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.