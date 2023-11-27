الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

11 شخصا، إسرائيل تتسلم من حماس قائمة بأسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم

الأسرى الذين تم الإفراج
الأسرى الذين تم الإفراج عنهم أول أمس، فيتو

صفقة تبادل الأسرى ، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن المقرر أن تفرج عنهم حماس اليوم وهم 11شخصا.

الجهود المصرية القطرية لإطلاق سراح الرهائن

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

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تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أمس أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها  بأن فرق التفاوض تواصل إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة.

استمرار وقف إطلاق النار

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.  

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الهدنة الانسانية قطاع غزة صفقة تبادل الأسرى حماس تبادل الأسرى والمحتجزين

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