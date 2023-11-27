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ثقافة وفنون

محمد هنيدي ضيف برنامج "Sold Out" مع محمود سعد، 5 ديسمبر

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

 يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في الحلقة القادمة من برنامج Sold Out، وذلك على مسرح باسيلي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث تعرض الحلقة يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة ٨ مساءً.

 

حفل رامي صبري

 وبعد اللقاء، يقام حفل للفنان رامي صبري حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه المميزة للجمهور الحاضر.

برنامج sold out

 وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

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ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

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برنامج sold out حفل رامي صبري محمود سعد الفنان محمد هنيدي الإعلامي محمود سعد

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