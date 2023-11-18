أحمد حلمي عن تفاصيل أحدث أفلامه: يبدأ تصويره في يناير وهذه قصته

كشف النجم أحمد حلمي عن كواليس تحضيره لأحدث أعماله السينمائية، والتي من المقرر أن يبدأ تصويرها خلال الفترة المقبلة.

فيلم أحمد حلمي الجديد

وقال أحمد حلمي خلال لقائه مع برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد المذاع عبر قناة cbc إنه يحضر لفيلم من المقرر بدء تصويره شهر يناير المقبل، وينتمي إلى طبيعة الأعمال السيكولوجية التي تخص مشاكل وعقد الأطفال.

وعن عدم تقديمه أعمال درامية، أكد أحمد حلمي أنه وخلال الفترة المقبلة سيقدم عمل سيكون مفاجأة.

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أحمد حلمي ومنى زكي

وكشف النجم أحمد حلمي عن حلمه الذي لم يحققه رفقة زوجته النجمة منى زكي، وذلك خلال لقائه في برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر قناة cbc.

وقال أحمد حلمي: "نفسي إن أنا وهي نلف العالم.. أنا كان نفسي أسافر وألف العالم وأشوف حتت ما شوفتهاش.. دا كان حلم عندي من قبل ما أتجوز أصلًا".

وتابع: "ولما اتجوزت حاسس إني مش عايز أعمل كدا غير أنا وهي مع بعض".