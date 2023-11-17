أحمد حلمي: ولادي ما شافوش أفلامي (فيديو)
أكد النجم أحمد حلمي أن أبناءه لا يشاهدون أفلامه التي قدمها خلال مسيرته الفنية، مشيرا إلى أنه حتى عندما يشاهدونها يكون لديهم اهتمامات أخرى غير تفاصيل الفيلم.
أحمد حلمي
وقال أحمد حلمي خلال لقائه مع برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعيد والمذاع عبر قناة cbc: "ولادي ما شافوش أفلامي مش مستهوياهم الحكاية.. بالرغم أني كنت بقلب في التلفزيون مرة فظهر فيلم بلبل حيران فابني سليم قالي سيبه سيبه.. فاتفرح وعجبه.. لكنهم بيركزوا في تفاصيل تانية زي اللبس والإكسسوار كالسبحة وغيرها".
حلقة أحمد حلمي
وفي أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، يحل أحمد حلمي ضيفًا على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد.
وخلال الحلقة كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.
كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه جزءًا جديدًا من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشيح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.
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