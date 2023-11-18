السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي: أتمنى إعادة تقديم هذه الشخصية لـ عمر الشريف

أحمد حلمي وعمر الشريف،
أحمد حلمي وعمر الشريف، فيتو

قال النجم أحمد حلمي إنه يتمنى إعادة تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل عمر الشريف فى فيلم "إشاعة حب"، وذلك خلال لقائه في برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر قناة cbc. 

 

أحمد حلمي والزعيم

وعن الزعيم عادل إمام تابع أحمد حلمى إنه قدم مشهدا مع الزعيم عادل إمام فى فيلم التجربة الدنماركية وبالنسبة له فالزعيم لديه موهبة وكاريزما لم يرها فى شخص آخر، وظل بطلا طول العمر فى أعماله، وهذا قليل ما يحدث، مشيرا أنه أول مرة شاهده كان فى العرض الخاص لفيلم "ليه خلتنى أحبك".

 

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حلقة أحمد حلمي

وخلال الحلقة، كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

 

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه جزءًا جديدًا من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشيح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.

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