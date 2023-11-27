ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الانجليزي، تختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بمواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون.

و يتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه علي برينتفورد 1-0 في الجولة الـ 13 من البريميرليج وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول 1-1.

ترتيب الدوري الاتجليزي قبل مواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون

وانطلقت السبت مباريات الجولة الـ 13 بـ 7 مواجهات واتكملت أمس الأحد مباريات الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي بمواجهتي توتنهام وأستون فيلا، وإيفرتون ومانشستر يونايتد، فيما تختتم الجولة اليوم بمواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون.

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نتائج مباريات السبت في الدوري الانجليزي



مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

نتائج مباريات الأحد في الدوري الانجليزي

تونتنهام 1-2 أستون فيلا

إيفرتون 0-3 مانشستر يونايتد

وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون 3-0 مساء الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لأرقام "سكواكا" أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 500 مباراة في البريميرليج.

وتسبب أشلي يونج في ركلة الجزاء التي تحصل عليها اليونايتد بعد إعاقته لأنتوني مارسيال، ليسجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني للشياطين الحمر.



وذكرت شبكة "أوبتا": "أصبح يونج (38 عامًا و140 يومًا) ثالث أكبر لاعب يتسبب في ركلة جزاء بالبريميرليج، بعد ريتشارد جوف (39 عامًا و11 يومًا) وستيوارت بيرس (38 عامًا و341 يومًا)".

وصنع برونو فيرنانديز الهدف الثالث الذي سجله مارسيال، ليعادل رقم رناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، بقائمة أكثر البرتغاليين صناعة للأهداف في البريميرليج بـ36 هدفًا، خلف كريستيانو رونالدو (37) وناني (43).

ونجح اليونايتد في الفوز بـ5 من آخر 6 مواجهات في البريميرليج، ومنذ بداية أكتوبر الماضي يعد مانشستر الأكثر تحقيقًا للفوز وحصدًا للنقاط (15) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جماهير إيفرتون تحتج علي خصم 10 نقاط

وعلي صعيد متصل احتجت جماهير إيفرتون بشكل جماعي على عقوبة رابطة الدوري الإنجليزي، بخصم النقاط من رصيد الفريق، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام مانشستر يونايتد.

وتعرض إيفرتون لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده بقرار من لجنة مستقلة الأسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاك النادي للوائح الربح والاستدامة للبطولة.

ومن المتوقع أن يستأنف إيفرتون، الذي تجاوز حد الخسائر المسموح بها لفترة ثلاثة مواسم نهاية بموسم 2021/2022، ضد العقوبة.

واحتشدت مجموعة كبيرة من جماهير إيفرتون بالقرب من ملعب "جوديسون بارك"، وذلك قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، وقاموا بمسيرة احتجاجية.

وكتبت الجماهير على لافتة كبيرة: "أينما وجدت السلطة والجشع والأموال، يكون هناك فساد".

ورفعت لافتات مماثلة داخل الملعب ولوحت غالبية الجماهير بلافتات صغيرة مكتوب عليه كلمة "فساد"، وهي لافتات صغيرة وزعتها الرابطة الجماهيرية "1878" قبل انطلاق المباراة.

كاي هافيرتز يقود أرسنال لتصدر قمة الدوري الانجليزي

وعلي صعيد آخر قاد الألماني كاي هافيرتز فريقه آرسنال للفوز على مضيفه برينتفورد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك هافيرتز كبديل في الشوط الثاني، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 89، من خلال متابعة رأسية لعرضية زميله الإنجليزي بوكايو ساكا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، فإن آرسنال صار يتصدر ترتيب فرق البريميرليج التي سجل لاعبوها البدلاء أهدافا أكثر في كافة المسابقات، مناصفة مع برايتون (10).



وتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28.

وأضافت الشبكة: "هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها صاحبا المركزين الأول والثاني في مباراة بالدوري الإنجليزي، دون أن ينهي أي منهما في الصدارة، وجاءت المرة الأولى يوم 28 نوفمبر 2015، عندما تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد (1-1)، ليقفز السيتي إلى الصدارة".