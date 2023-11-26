الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

تغلب فريق مانشستر يونايتد بسهولة على مضيفه إيفرتون (3-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون، أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 3، ماركوس راشفورد في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، أنتوني مارسيال في الدقيقة 75.

رقم تاريخي لمانشستر يونايتد 

وبحسب أرقام "سكواكا"، فقد أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 500 مباراة في البريميرليج.

وتسبب أشلي يونج في ركلة الجزاء التي تحصل عليها اليونايتد بعد إعاقته لأنتوني مارسيال، ليسجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني للشياطين الحمر.

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أرقام تاريخية أخرى 

وذكرت شبكة "أوبتا": "أصبح يونج (38 عامًا و140 يومًا) ثالث أكبر لاعب يتسبب في ركلة جزاء بالبريميرليج، بعد ريتشارد جوف (39 عامًا و11 يومًا) وستيوارت بيرس (38 عامًا و341 يومًا)".

وصنع برونو فيرنانديز الهدف الثالث الذي سجله مارسيال، ليعادل رقم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، بقائمة أكثر البرتغاليين صناعة للأهداف في البريميرليج بـ36 هدفًا، خلف كريستيانو رونالدو (37) وناني (43).

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ5 من آخر 6 مواجهات في البريميرليج، ومنذ بداية أكتوبر الماضي يعد مانشستر الأكثر تحقيقًا للفوز وحصدًا للنقاط (15) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر يونايتد إيفرتون البريميرليج الدوري الانجليزي

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