الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يضرب إيفرتون 0/3 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وإيفرتون،
مانشستر يونايتد وإيفرتون، فيتو

انتهت مباراة إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد بفوز اليونايتد 0/3، في المباراة التي جرت على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون، أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 3، ماركوس راشفورد في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، أنتوني مارسيال في الدقيقة 75.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أندريه أونانا- لينديلوف- هاري ماجواير- لوك شاو- ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز- أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد- جارناتشو- ماينو- ماكتوميناي.

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندر- فاران- ريجيلون- وان بيساكا- أمرابط- حنبعل- بيليستري- فان دي بيك- هوجيل.

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تشكيل إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

بينما أتى تشكيل إيفرتون كالآتي:

جوردان بيكفورد- أشلي يونج- تاركوفسكي- برايثوايث- ميكولينكو-إدريسا جانا- جارنر- عبد الله دوكوري- هاريسون- مكنيل- ليوين.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون

 

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 19 "قبل الأخير" برصيد 4 نقاط.

ويسعى إيفرتون لتحقيق الانتصار بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب تلاعب في القواعد المالية، بينما يستهدف اليونايتد الفوز للاقتراب من المراكز الـ4 الأولى.

 

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