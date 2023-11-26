الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز علي توتنهام 2-1 ويصعد للمركز الرابع

الدوري الإنجليزي، حقق فريق استون فيلا الفوز علي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

أهداف المباراة

تقدم توتنهام بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق لو سيلسو.

وتعادل استون فيلا عن طريق باو توريس في الدقيقة السابعة في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول.

وخطف واتكنيز هدف الفوز لأستون فيلا في الدقيقة 61.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمي: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، إميرسون، دافيز، أودجبو

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خط الوسط: بينتانكور، لو سيلسو، كولوسيفسكي

خط الهجوم: جونسون، جيل، سون

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمي: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين

خط الوسط: كاش، كامارا، دوجلاس، مكجين

خط الهجوم: ديابي، واتكينيز

نتائج مباريات السبت في الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

وقاد الألماني كاي هافيرتز فريقه آرسنال للفوز على مضيفه برينتفورد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك هافيرتز كبديل في الشوط الثاني، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 89، من خلال متابعة رأسية لعرضية زميله الإنجليزي بوكايو ساكا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، فإن آرسنال صار يتصدر ترتيب فرق البريميرليج التي سجل لاعبوها البدلاء أهدافا أكثر في كافة المسابقات، مناصفة مع برايتون (10).



وتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعادل (1-1) مع ضيفه ليفربول الذي صار ثالثا (28).

وأضافت الشبكة: "هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها صاحبا المركزين الأول والثاني في مباراة بالدوري الإنجليزي، دون أن ينهي أي منهما في الصدارة، وجاءت المرة الأولى يوم 28 نوفمبر 2015، عندما تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد (1-1)، ليقفز السيتي إلى الصدارة".