أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي وصيفا

ترتيب الدوري الانجليزي، تصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه علي برينتفورد 1-0 في الجولة الـ 13 من البريميرليج وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول 1-1.

وانطلقت السبت مباريات الجولة الـ 13 بـ 7 مواجهات وتستكمل اليوم الأحد بمواجهتي توتنهام وأستون فيلا، وإيفرتون ومنانشستر يونايتد، فيما تختتم الجولة غدا بمواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون.

نتائج مباريات السبت في الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

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شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

ترتيب الدوري الانجليزي

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- مانشستر يونايتد 21 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري الانجليزي

وقاد الألماني كاي هافيرتز فريقه آرسنال للفوز على مضيفه برينتفورد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك هافيرتز كبديل في الشوط الثاني، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 89، من خلال متابعة رأسية لعرضية زميله الإنجليزي بوكايو ساكا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، فإن آرسنال صار يتصدر ترتيب فرق البريميرليج التي سجل لاعبوها البدلاء أهدافا أكثر في كافة المسابقات، مناصفة مع برايتون (10).



وتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول اصاحب المركز الثالث برصيد 28.

وأضافت الشبكة: "هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها صاحبا المركزين الأول والثاني في مباراة بالدوري الإنجليزي، دون أن ينهي أي منهما اليوم في الصدارة، وجاءت المرة الأولى يوم 28 نوفمبر 2015، عندما تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد (1-1)، ليقفز السيتي إلى الصدارة".