جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة بغزة ومصادر تكشف سر تغيير مكان تسليم المحتجزين الإسرائيليين

صفقة الأسرى، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل بأنه نظرا للحالة الصحية لبعض الأسرى الإسرائيليين وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني في حين يتوجه 3 من تايلاند وشخص روسي لمعبر رفح.

تمديد الهدنة بقطاع غزة

وأكدت مصادر مطلعة لنفس القناة: أن هناك جهودا مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.



تسليم المحتجزين في شمال قطاع غزة

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أنه بخلاف اليومين الماضيين سيتم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة.

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موقع تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر، بدأ في تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين و5 من جنسيات أخرى لدى حركة حماس تمهيدا لنقلهم إلى مصر ثم إلى تل أبيب ضمن صفقة تبادل الأسرى الموقعة بين حماس وجيش الاحتلال

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الوفد الأمني المصري بدأ إجراءات تبادل الأسرى بين حــمــاس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حمـاس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس



ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن ما سيجري اليوم، الأحد، سيشبه ما جرى بالأمس السبت، من تأخير في تسليم وتسلم الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل، بزعم أن حماس تطلق إدعاءات على حكومة بنيامين نتنياهو، مرحجا تأخير صفقة تبادل الأسرى في يومها الثالث.