البيت الأبيض يكشف حقيقة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف القتال وإطلاق سراح رهائن

أخبار غزة الآن، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، صحة ما تردد حول توصل واشنطن وتل أبيب وحركة حماس لاتفاق بشأن وقف القتال لمدة 5 أيام وإطلاق سراح رهائن.

وكتبت في منشور: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكننا نواصل العمل بجد للتوصل إلى اتفاق".

ويأتي تعليقها ردا على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من إبرام اتفاق بشأن "وقف المعارك" لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

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We have not reached a deal yet, but we continue to work hard to get to a deal. https://t.co/rbSqcqfaKo — Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 19, 2023

التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

وبحسب تقرير الصحيفة، "فإن الأطراف على مقربة من التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام". وأن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ خلال "الأيام القليلة المقبلة".

وكما تقول الصحيفة: إن "الاتفاق المكون من ست صفحات" يفترض أن "جميع أطراف الصراع ستجمد العمليات العسكرية لمدة خمسة أيام على الأقل". ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح "أول 50 أو أكثر من الرهائن الـ 239"، الذين سيتم إطلاق سراحهم "على دفعات كل 24 ساعة".

زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن وقف القتال المفترض سيكون "لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك الوقود" من الجانب المصري.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق على الوثيقة بعد مشاورات في الدوحة بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل ووسطاء قطريين يمثلون حماس.

ووفقا للصحيفة، "حتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لهجومها على غزة". وفي الوقت نفسه، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تتعرض لضغوط في الداخل بسبب دعمها لإسرائيل، "أيدت بالكامل وقف القتال".