السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر تتابع الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية والصليب الأحمر يتحرك

المحتجزون الإسرائيليون،
المحتجزون الإسرائيليون، فيتو

صفقة الأسرى، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليا و7 من رعايا دول أخرى.

متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: الوساطة المصرية تقترب من تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى

وأفادت القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري، أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.

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تحرك مصري


وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

 

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