السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

هيرش: نتنياهو يرفض صفقة رهائن مع حماس وافقت عليها واشنطن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، نقلًا عن مصادره الخاصة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض صفقة الرهائن مع حركة حماس الفلسطينية التي وافقت عليها الولايات المتحدة.

وكتب هيرش على منصة Substack: "تضمن الطلب الأمريكي إطلاق سراح 71 رهينة. وتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر، لكن "حماس" أصرت أيضًا على وقف الحرب لمدة خمسة أيام، وقد رفض نتنياهو ذلك على الفور".

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثار مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحاجة الملحّة للإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزتهم "حماس".

Advertisements

وتقود قطر وساطة بين إسرائيل و"حماس" في ملف الرهائن الذين اختطفتهم الحركة خلال هجومها المباغت في السابع من أكتوبر والذي أشعل فتيل الحرب الحالية بين الطرفين.

وكان بايدن قد أبدى الأربعاء "تفاؤلًا معتدلًا" بإمكان توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، قد أعلن أن لدى "حماس" 230 أسيرا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة الرهائن حركة حماس الصحفي الأمريكي سيمور هيرش البيت الأبيض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الأكثر قراءة

وائل جسار يشدو بـ"غريبة الناس ومشيت خلاص" في حفل ليلة الدموع

أردوغان يفاجئ المستشار الألماني بالمسكوت عنه بسبب دعم بلاده لإسرائيل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

أصالة ووائل جسار يخطفان الأنظار بحفل ليلة الدموع 2 (صور)

أول تحرك من الجبلاية بعد عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز فنيا، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
استشهاد 26 فلسطينيا معظمهم أطفال وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة