هيرش: نتنياهو يرفض صفقة رهائن مع حماس وافقت عليها واشنطن

أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، نقلًا عن مصادره الخاصة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض صفقة الرهائن مع حركة حماس الفلسطينية التي وافقت عليها الولايات المتحدة.

وكتب هيرش على منصة Substack: "تضمن الطلب الأمريكي إطلاق سراح 71 رهينة. وتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر، لكن "حماس" أصرت أيضًا على وقف الحرب لمدة خمسة أيام، وقد رفض نتنياهو ذلك على الفور".

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثار مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحاجة الملحّة للإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزتهم "حماس".

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وتقود قطر وساطة بين إسرائيل و"حماس" في ملف الرهائن الذين اختطفتهم الحركة خلال هجومها المباغت في السابع من أكتوبر والذي أشعل فتيل الحرب الحالية بين الطرفين.

وكان بايدن قد أبدى الأربعاء "تفاؤلًا معتدلًا" بإمكان توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، قد أعلن أن لدى "حماس" 230 أسيرا.