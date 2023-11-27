الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الداخلية ضد بلدية
الداخلية ضد بلدية المحلة،فيتو

الدوري المصري، يستعد فريق بلدية المحلة لمواجهة نظيره الداخلية يوم الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

موعد مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة 

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة باستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة إنبي ضد المصري

ومن المقرر أن تنقل مباراة  الداخلية ضد بلدية المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ويعود قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري غدا الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتفتتح مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة  ..        7:00 مساء - ستاد المقاولون

 

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك  ..     7:00 مساء - ستاد السلام

 

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..               4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة..  7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون..        7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

 

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..     4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري       …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

 

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة وذلك قبل مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة 

1 -  الأهلي  13 نقطة  
2 -  بيراميدز 13 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - الجونة  9 نقاط  
9 - المصري  9 نقاط
10 - الزمالك 8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري


1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.
1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.
2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو  لاعب زد إف سي: 5 أهداف.
2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.
2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.
3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.
4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.
4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.
4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف. 
4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.
4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

بلدية المحلة يخسر أمام الاتحاد السكندري 2-1 وديا

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

موعد مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة الدوري المصري بلدية المحلة الداخلية مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

بلدية المحلة يخسر أمام الاتحاد السكندري 2-1 وديا

ترتيب هدافي الدوري المصري، أحمد بلحاج يتساوى مع مابولولو

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

الأكثر قراءة

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

«روح الروح» تبكي العالم رغم الهدنة، النشطاء يستقبلون استشهاد ريم في حضن جدها بالدموع (فيديو)

بعد القبض على مذيعة مغمورة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

افتكروها بتعاكس جمال عبد الناصر فمنحها الجنسية وسحبها منها والسادات رجعها ليها.. حكايات من دفتر أحوال صباح (فيديوجراف)

إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه تعويضا في واقعة موتوسيكل مارينا

صاحبة برنامج "إنجي والناس" وظهرت في فيديو مخل مع كروان مشاكل.. أبرز المعلومات عن إنجي حمادة

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

المزيد

انفوجراف

آخرهم طارق عبد العزيز.. فنانون رحلوا أثناء تصوير أعمال فنية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قضاء الحاجة وفك الكربات

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية