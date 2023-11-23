بلدية المحلة يخسر أمام الاتحاد السكندري 2-1 وديا

تلقي بلدية المحلة الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ستاد الإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وينتظر بلدية المحلة مواجهة قوية أمام الداخلية في الجولة المقبلة في الدوري والمقرر إقامتها في الجمعة 1 ديسمبر المقبل.

تصريحات أحمد عبدالرؤوف

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة إن هدف فريقه هو التواجد فى مركز جيد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، خاصًة بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون طوال الأسابيع الماضية من البطولة.

أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة

وقال رؤوف فى تصريحات إذاعية:" هدفي هو التواجد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز فى مركز جيد ومتقدم خاصًة أن هناك الحمدلله نجاح خلال الأسابيع الماضية من مسابقة الدوري، والفريق يستجيب لتعليماتي، واللاعبين ترغب فى أن يكون هناك نجاح مرتبط بأسمائهم فى الدوري".

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وأضاف:" يمكن أبرز الأزمات التى تواجهني هو عدم اللعب بصفة منتظمة فى بطولة الدوري، بل مثال عقب تأجيل مباراة الأهلي، لعبت بعد 12 يوم وذلك يؤثر على حالة اللاعبين بالطبع، ولكن أنا أعلم وفقًا لكل الظروف.

وعن موقف حسام أشرف مهاجم الفريق قال:" لم يطلب الزمالك قطع إعارته خلال الفترة الحالية بعد التألق، وأنا تحدثت معه أنه من الممكن أن ينضم للمنتخب الوطني، ولابد أن ينظر أنه من الممكن أن يكون فى إختيارات فيتوريا، لأنه صاحب إمكانيات جيدة.

ومن ناحيته فاز بلدية المحلة على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين بملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم حسام أشرف بأول الأهداف للبلدية من ركلة جزاء قبل أن يضيف إسلام مروزق ثاني الأهداف قبل أن يسجل أبو بكر نداي بالخطأ في مرماه ثالث الأهداف.

وفي الشوط الثاني نجح فاركو في تسجيل هدفين عن طريق شكري نجيب وأحمد شريف.

وارتقى بلدية المحلة للمركز التاسع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الخامس.