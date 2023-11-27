الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الرئاسة الفلسطينية تكشف شرط استلام الحكم في غزة بعد الحرب (فيديو)

قطاع غزة بعد القصف
قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل أعلنت الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وليس على غزة أو الضفة الغربية وليس على حركة فتح وليس على حماس، إنما على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأكمله.

 

هدف إسرائيل العميق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": هم لا يريدوا أن يروا دولة فلسطينية مستقلة، والموقف الأمريكي يقول حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، هل حق الدفاع عن النفس هو قتل الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من المدنيين؟
ولفت: “الحرب التي تشنها إسرائيل الآن أهدافها العميقة ليست فقط القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بل المنطقة بأسرها، وبالتحديد الأمة العربية”.
 

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السلام

وتابع: من أراد سلاما فالسلام للجميع أو لا أمن لأحد، وهذا يجب أن تفهمه أمريكا وإسرائيل، والسلام ينبع من القدس والضفة الغربية وغزة المتحدة والشعب الفلسطيني على أرضه صامد في كل مكان.
 

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اتفاق شامل لدولة فلسطينية 

وعن موقفهم من استلام الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، علق: "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ثم أية حلول لغزة يجب أن تكون من خلال منظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير ومن خلال الشرعية العربية والدولية، ونحن مسئولون عن الضفة الغربية وعن غزة والقدس الشرقية ولا نرضى بتجزئة الأمور أو الخروج عن هذه القاعدة، دولة فلسطين تحت الاحتلال وشعب موحد تحت الاحتلال والحل واضح تماما بوقف العدوان، قلنا للجميع إننا مسئولون عن كل قطعة أرض فلسطينية بشرط عدم تجزئة الأمور لا نريد أن نبحث مصير غزة دون القدس الشرقية والضفة الغربية، تجزئة الأمور يعني استمرار الحرب والأزمة والمشكلات التي لا تتوقف، نريد اتفاقا شاملا حتى نستلم غزة".

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