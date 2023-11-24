الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي بطريقة وحشية قبل بدء سريان الهدنة

قصف المستشفى الإندونيسي،
قصف المستشفى الإندونيسي، فيتو

أخبار غزة، كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: تعرض المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني.

 


المستشفى الإندونيسي

ولفت خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: هناك 250 شخصًا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي في غزة.

 

عملية موسعة للاحتلال في غزة

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية موسعة داخل قطاع غزة قبل سريان الهدنة، ويعمل على إخلاء المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة قسريًّا.
 

اعتقال مدير مستشفى الشفاء 

وتابع: نطالب الأمم المتحدة بإصدار تقرير عن تفاصيل اعتقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، مشددًا على أن اعتقال مدير مستشفى الشفاء مخالف للقانون الدولي ونطالب بإخلاء سبيله فورًا.

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جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله

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جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس الخميس، أنه لن يسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة.

 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة مع بدء الهدنة.

 

مخطط تهجير الفلسطينيين نحو سيناء

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عددًا من العائلات الفلسطينية التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه تنوي العودة غدًا بعد سريان الهدنة.

ويأتي ذلك بعد الدعوات التي أطلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والمحاولات المتعددة من أجل ترحيل سكان قطاع غزة من الشمال والدفع بهم نحو الجنوب إلى الحدود المصرية بهدف تهجيرهم إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

 

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