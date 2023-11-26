الأمم المتحدة تسلم أكبر شحنة مساعدات للفلسطينيين في شمال غزة

أوصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية 100 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر رفح البري لمدينة غزة وشمال القطاع، يوم الأحد.

إغاثة المتضررين من الحرب والنازحين. في قطاع غزة



وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، في تصريحات صحفية إنها تواصل جهودها في إغاثة المتضررين من الحرب والنازحين.



وأضاف: "في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية أوصل الهلال الأحمر الشاحنات المئة لمدينة غزة وشمالها"، مشيرًا إلى أن تلك الشاحنات مرت عبر الحاجز الإسرائيلي جنوب غزة.



وأوضح النمس أن "شاحنات المساعدات دخلت على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى خلال ساعات النهار، وكانت الدفعة الثانية في ساعات المساء"، مؤكدًا استمرار عمل الهلال الأحمر بتقديم الخدمات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية بغزة.



وأضاف النمس: "الشاحنات تحمل مواد غذائية ومياه شرب ومستلزمات طبية، وسيتم توزيعها من خلال موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر"، مشددًا على ضرورة إرسال المزيد من الشاحنات الإغاثية لغزة وشمالها.



وذكر أن "المساعدات التي تم إيصالها لمختلف مناطق قطاع غزة غير كافية لإغاثة المتضررين من الحرب الإسرائيلية"، مؤكدًا أن القطاع بحاجة لإدخال المزيد من المساعدات من أجل إنقاذ الوضع المتهالك فيه.



وبحسب النمس، فإن "الهلال الأحمر يواصل جهوده من أجل إعادة مستشفى القدس التابع له والمتواجد بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة للخدمة الطبية"، لافتًا إلى أن ذلك مرهون بموافقة الجيش الإسرائيلي.

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اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل



أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تسعى إلي تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.





وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.