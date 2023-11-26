تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة.. الاحتلال يخطط للتوسع الاستيطاني.. ومخطط لهدم السلطة الفلسطينية

في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحماس والتي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضى، ووسط نجاح صفقة تبادل الأسرى برعاية مصرية قطرية، شهدت الضفة الغربية موجة من التصعيد الإسرائيلي واعتقال المئات من الفلسطينيين وسط مخاوف من اندلاع مواجهات ضخمة تعكر صفو الهدنة في غزة.

تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة



وشهدت الضفة الغربية حالة من التصعيد بين قوات الاحتلال وجماعات وفصائل الفلسطينية بالضفة، ما تسبب في استشهاد وإصابة واعتقال العشرات، حيث استشهد ثمانية فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، خمسة منهم خلال عملية عسكرية في مدينة جنين، وفق ما أوردت "وزارة الصحة الفلسطينية".

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وتشهد الضفة الغربية حالة من الاضطراب مع تزايد المداهمات من جانب الجيش الإسرائيلي إلى جانب الهجمات الفلسطينية وأعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وفق وكالة "رويترز".

وأكدت مصادر طبية لوكالة "فرانس برس" أن 15 شخصا أصيبوا بجروح خلال عملية التوغل التي أكد شهود في المدينة أنه تخللها قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف مخيم جنين للاجئين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وتركزت عمليات الاعتقال في جنين والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي رام الله وطولكرم، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3200، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".

وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد أعلن جيش الاحتلال أنه ينفذ عدوانا في مخيم جنين"، مشيرا إلى توقيف شخص يتهمه بتنفيذ عملية في أغسطس الماضي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.

العدوان الإسرائيلي بالضفة الغربية، فيتو

مخطط إسرائيلي بالتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

وتحدث المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، لقناة الحرة الإخبارية عن أسباب العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي لـ"حسم الصراع" بالضفة الغربية على طريقة التوسع الاستيطاني وضمها، وتقويض أي شكل لـ"الاستقلالية الفلسطينية".

وهذا ما يدفع القوات الإسرائيلية لـ"اجتياح واقتحام بعض المناطق"، لتقول إنها تواجه "كتائب وألوية فلسطينية في جنين وطولكرم ونابلس".



مخطط إسرائيلي في الضفة الغربية

حسب العكة فإن إسرائيل تحاول "سباق الزمن لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية"، وتستغل الأحداث في الضفة الغربية لتحقيق هدفين رئيسين.

والهدف الأول أن تجعل السلطة الفلسطينية تنهار من الداخل من خلال "إشعال نزاع داخلي" بالضفة الغربية، حسبما يقول المحلل السياسي الفلسطيني.

ويرى العكة أن إسرائيل تحاول استغلال "التباينات" بين الرأي العام الفلسطيني من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى في طريقة التعامل مع "اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين".

ويضيف "وقتها قد تدخل السلطة في نزاع داخلي وحرب داخلية وخلافات كبرى بين الفصائل والمجتمع الفلسطيني، بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية".

ويتحدث عن هدف آخر يتعلق بـ"تقويض السلطة الفلسطينية" بحيث يندفع بعض أفراد الأجهزة الأمنية للاشتباك مع قوات الاحتلال، ووقتها سوف تسعى إسرائيل لـ"تدمير السلطة وبناها الشرطية والمدنية".

#شاهد| قوات الا.حتـ.لا.ل تمنع مركبات الإسعاف من المرور لنقل إصابات بالقصف على مخيم جنين#جنين pic.twitter.com/M5rN3k23zw — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 26, 2023

حصار مستشفيات مخيم جنين



وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المستشفيات داخل مخيم جنين في الضفة الغربية، كما أسفرت الاشتباكات وعمليات الاقتحام التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الأحد، عن استشهاد 8 أشخاص إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 15 آخرين.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن اثنين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس، وفي جنين، فجر وصباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسيّرة إسرائيلية قصفت منزلًا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل إصابة 3 آخرين.

وأضافت الوكالة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا.

وأفادت الوكالة بأن أربعة بينهم طفل استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي خلال الاقتحام.

بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية ما زالت تحاصر المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، وذكرت أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح.

وبالتزامن اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة حيث استشهد شاب برصاص تلك القوات شرقي المدينة.

وحسب الوسائل الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 235 منذ السابع من الشهر الماضي.



أكبر عدوان إسرائيلي على الضفة منذ 20 عامًا

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أطلقا عملية واسعة النطاق في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، في يوليو الماضي، والتي استمرت 44 ساعة بهدف تغيير الوضع في المنطقة كما أعلن مسؤولون إسرائيليون، وهذه أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا.







إجلاء 3 آلاف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

ومخيم اللاجئين "جنين" المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 14 ألفًا في أقل من نصف كيلومتر مربع، اجتاحته قوات الاحتلال فجر الإثنين مما أسفر عن إجلاء 500 أسرة من المخيم أو نحو ثلاثة آلاف شخص، وعبرت وكالات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص حجم العملية البرية والجوية.

ونقلت شاحنات الطعام والمياه وإمدادات أخرى جمعها متطوعون في مدينة نابلس المجاورة إلى جنين، حيث تم توزيعها في المستشفيات والمراكز الاجتماعية على النازحين بسبب القتال.

عاجل| تغطية صحفية: اشتعال النيران بأحد المنازل بعد أن قصفه الاحتــــلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/02DbzRdWO8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2023





تهجير الفلسطينيين من مخيم جنين

وضمن خطة حكومة نتنياهو في التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين، علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، والقيادي في حركة فتح على الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين، مشيرًا إلى “أن هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين ليس بالأمر المفاجئ، فحكومة بنيامين نتنياهو تمثل اليمين المتطرف ولديها خطة كاملة للتوسع والاستيطان في الضفة الغربية”.



الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء مستوطنات جديدة

وقال الرقب إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لبناء مستوطنات جديدة تستوعب مليون مستوطن، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهدف من خلال الهجوم على جنين، كسر شوكة المقاومة والترهيب والإعداد لمزيد من الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الرقب أن هجمات الاحتلال لم تتوقف منذ أشهر وليست بالجديدة مستشهدًا بالعديد من العمليات التي تمت في أكثر من مكان على الضفة الغربية سواء في نابلس أو جنين أو أماكن أخرى، لافتا إلى أن الاحتلال يبرر هجومه على مخيم جنين بتواجد المقاومة داخل المدينة وهي كلها مبررات غير صحيحة.