تضامنا مع غزة، مظاهرات حاشدة في برشلونة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد، أن مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت اليوم مظاهرات حاشدة نظمها السكان، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النيران بشكل دائم عقب انتهاء الهدنة التي تسري حاليًا في القطاع.



مظاهرات حاشدة في إسبانيا



ورفع متظاهرون لافتات ضخمة مطالبين فيها بوقف إطلاق النيران ووقف العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل احتجاجا على القصف الغاشم في حق المدنيين العزل في غزة.

وشهدت العديد من العواصم الأوروبية مظاهرات حاشدة، آخرها أمس السبت في العاصمة الألمانية برلين، مسيرة احتجاجية بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين ضد توريد الأسلحة لأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة



واتهمت السياسية الألمانية التي تركت مؤخرا صفوف حزب اليسار، في كلمة لها أثناء المسيرة، الحكومة الألمانية بتطبيق معايير مزدوجة في تقييمها للصراع الأوكراني و"القصف بلا شفقة" الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وانتقدت فاغنكنخت إنفاق الدولة الألمانية على الجيش الألماني وإنتاج الأسلحة فيما تواجه البلاد نقصا في المعلمين وإغلاقا للمستشفيات وتهالكا للبنية التحتية.

وأشارت السياسية في كلمتها أيضا إلى وقف الحكومة تمويل إجراءات الحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء بسبب قرار المحكمة الذي اعتبر أن إعادة توزيع الحكومة للأموال غير المطالب بها من السنوات السابقة إجراء غير قانوني.

ودعا منظمو الاحتجاج، في منشورات وزعت على المتظاهرين، إلى إجراء مفاوضات سلام في جميع مناطق الصراعات العالمية، مشيرين إلى أنه "بدلا من وقف التصعيد والدبلوماسية، تقوم الحكومة الفيدرالية بإرسال المزيد من الأسلحة، بما في ذلك إلى المناطق التي تمزقها الحرب".

كما انطلقت في العاصمة البريطانية، وسط لندن اليوم السبت، مظاهرة تضم مئات المحتجين، نصرة لأهل قطاع غزة، ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

تظاهر المحتجون الذين رفعوا أعلام فلسطينية في مسيرة وطنية لفلسطين في وسط لندن، السبت، داعين إلى إنهاء الصراع على غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال الإسرائيلي الآن" و"فلسطين حرة"، إلى جانب رفع أعلام فلسطينية.



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