الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ارتياح أمريكي بعد إتمام العملية الثالثة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

صفقة تحرير الأسرى بين حماس وإسرائيل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في منشور له  اليوم الأحد، عن ارتياحه للإفراج عن الأسرى، خاصة بالنسبة للفتاة الأمريكية التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع. 

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إنه يرحب بإمكانية إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين لكل يوم إضافى للهدنة في حال تمديدها.

نتنياهو يتحدث عن تمديد الهدنة مع حماس 

ومن جانبها أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها اليوم، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة .

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، اليوم الأحد، تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.

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صفقة تحرير الأسرى بين حماس وإسرائيل حماس صفقة تحرير الأسرى إسرائيل بلينكن

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