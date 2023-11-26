الأسرى الفلسطينيون يصلون رام الله بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال
صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين المحررين وصلوا إلى مدينة رام الله.
وفي السياق ذاته نشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد مقاطع مصورة ترصد حافلات الأسرى المحررين التي انطلقت من سجن "عوفر" الإسرائيلي باتجاه وسط مدينة رام الله، ضمن الدفعة الثالثة في تبادل الأسرى بين حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
وكانت وسائل إعلام فلسطينية نشرت فيديو وسط حشود جماهيري مؤيد للمقاومة، لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من الأسرى الصهاينة في شوارع شمال غزة.
لحظة تسليم الأسرى الإسرائيليين في شمال غزة
وأعلنت حركة حماس في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل تم تسليم للصليب الأحمر 13 أسيرا إسرائيليا و3 أسرى تايلانديين وآخر روسي.
وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أنه بخلاف اليومين الماضيين سيتم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة
موقع تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر، بدأ في تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين و5 من جنسيات أخرى لدى حركة حماس تمهيدا لنقلهم إلى مصر ثم إلى تل أبيب ضمن صفقة تبادل الأسرى الموقعة بين حماس وجيش الاحتلال
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الوفد الأمني المصري بدأ إجراءات تبادل الأسرى بين حــمــاس وإسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم، رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، ا تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حمـاس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.
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