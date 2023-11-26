الأحد 26 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يفوز على أبوسليم.. هوكي الشرقية بطل أفريقيا للأندية.. وبيبو يكلف الجهاز الطبي بمتابعة القندوسي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

 

 

الكونفدرالية، مودرن فيوتشر يخطف فوزا ثمينا من أنياب سوبر سبورت

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

 الزمالك ، حقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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استحوذ لاعبو الفارس الأبيض على مجريات الربع ساعة الأولى محاولين الوصول لمرمى أبو سليم لكن دون جدوى.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في النصف ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر سوى تسديدة ضعيفة من أحمد سيد زيزو. 

وسدد عبدالشافي تسديدة ضعيفة أتت في يد حارس فريق أبوسليم، وكاد الزمالك أن يحرز الهدف الأول عن طريق المثلوثي لكن أتت فوق القائم.

وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني وكان قريب من إحراز الهدف الأول لولا ثبات الدفاع الليبي، وأحرز أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأس.

ووصل لاعبو أبوسليم لمنطقة جزاء  الزمالك محاولين خطف هدف التعادل لكن دون جدوى، وأنقذ عواد المرمى من هدف مؤكد من لاعبي أبوسليم الليبي.

 

 

 

أسياد إفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

نجح فريق هوكي الشرقية في التتويج  ببطولة الأندية الأفريقية بعد الفوز على فريق ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية للبطولة.

وبذلك يصل الفريق إلي رقم قياسي صعب الوصول إليه حيث استطاع تحقيق اللقب  للمرة الـ27 في تاريخه في الفوز ببطولة الأندية الأفريقية للهوكي.

واقيمت البطولة  بمدينة بلانتير بدولة ملاوي في الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وأحرز أهداف فريق الشرقية في المباراة النهائية اللاعبين  موكشا وحماده عاطف  ليحصل فريق هوكى الشرقية على لقب البطولة.

ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على قادش في الشوط الأول 

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف على فريق قادش في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من الليجا علي ملعب فريق قادش.

تحصل الأوروجوياني فالفيردي لاعب ريال مدريد علي بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة.

وخطف رودريجو الهدف الأول للفريق المدريدي في الدقيقة الرابعة عشرة.

وتحصل ميندي لاعب ريال علي بطاقة صفراء في الدقيقة 32.

بيبو يكلف الجهاز الطبي بمتابعة قندوسي والاطمئنان على إصابته

كلف  خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

 وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة  محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

 

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الزمالك ابوسليم الكونفدرالية مودرن فيوتشر سوبر سبورت

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