فيوتشر في مواجهة صعبة أمام بطل جنوب إفريقيا بالكونفدرالية

مباراة فيوتشر وسوبر سبورت، يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب إفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

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لقب بطولة الكونفدرالية

وأكد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال مؤتمر المباراة الفني: أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن أصبحوا جاهزين للمباراة.

وتابع: أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك.

وأتم: مجموعتنا قوية وصعبة بوجود مودرن فيوتشر، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة.

أما كيفين هانت المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي فأكد استعداد فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر غدًا بالكونفدرالية.

وقال هانت خلال مؤتمر المباراة الفني: الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي كان يعاني من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت 5.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت

عقد عصر أمس السبت، في أحد فنادق القاهرة، الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم إداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، وأحمد فايز المدير المالي.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.