الكونفدرالية، مودرن فيوتشر يتعادل سلبيا أمام سوبر سبورت في الشوط الأول

الكونفدرالية، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي المباراة التي تقام على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وجاء الشوط الأول بمستوي هادئ من الفريقين حيث تبادل الفريقان الكرة دون خطورة تذكر من الجانبين

وحصل راسبوتجا لاعب سوبر سبورت علي بطاقة صفراء في الدقيقة 30

تشكيل فيوتشر لمباراة سوبر سبور

واعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سوبر سبورت الجنوب

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

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ويجلس على دكة البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمد نصير، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، عمر السعيد، ومروان محسن

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت 5.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

وأكد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال مؤتمر المباراة الفني: أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن اصبحوا جاهزين للمباراة.

وتابع: أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك.

وأتم: مجموعتنا قوية وصعبة بوجود مودرن فيوتشر، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة.

ريكاردو

أما كيفين هانت المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي فاكد على استعداد فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

وقال هانت خلال مؤتمر المباراة الفني: الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي كان يعاني من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية.

الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت

يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وجاءت مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.