السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع النشاء والبطاطس لتفتيح البشرة الدهنية وتعزيز نضارتها

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

تختلف الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة الدهنية عن البشرة الجافة وذلك لأن طبيعة البشرتين مختلفة تماما لذا كل منهما لها المكونات المناسبة لها.

وتحرص الفتيات دائما عند تطبيق أى وصفة معرفة أولا إذا كانت مناسبة للبشرة الدهنية أم الجافة، حتى تؤتى الوصفة ثمارها.

قناع النشاء والبطاطس لتفتيح البشرة الدهنية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل قناع النشاء والبطاطس لتفتيح البشرة الدهنية

المكونات:-

ملعقة كبيرة عصير بطاطس

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة نشاء

الطريقة:-

  • نحضر ثمرة بطاطس ونبشرها جيدا، ثم نصفيها ونأخذ العصير الناتج عنها ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نضيف عصير البطاطس تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يفتح البشرة ويعزز من نضارتها.
قناع النشاء والبطاطس لتفتيح البشرة الدهنية، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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