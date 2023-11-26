أخبار مصر اليوم.. صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا.. وتفاصيل سحب سبائك الذهب عبر ماكينات الـ ATM

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM

السبائك الذهبية، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه سيتم توفير ماكينات "ATM" لبيع سبائك الذهب للمواطنين من خلال كارت الفيزا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": يمكن للمواطن سحب السبائك الذهبية من ماكينات "ATM" لبيع السبائك طالما أن الرصيد يكفي.

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إزاي تحضر مؤتمر المناخ في دبي دون دعوة

أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ أن دخول المنطقة الخضراء في COP28 سيكون متاحًا من يوم 3 وحتى 12 ديسمبر، للجمهور العام ولكافة المهتمين بالعمل المناخي، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمندوبين المعتمَدين المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء.

السيسي يستعرض مع رئيس وزراء هولندا جهود تثبيت الهدنة وضمان نجاح تبادل المحتجزين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع

وفي هذ الإطار استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.





الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة القادمة

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله سيتم افتتاح ( 20 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

الأرصاد تحذر: تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

كشفت آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين ليسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.





رسالة من الرئيس السيسي لأمير قطر بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.



وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

أهم 4 قرارات وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه





عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، أمس السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة وظائف وزارة الزراعة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية





وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا



تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب شرقي محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور.