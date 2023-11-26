وزير التموين: تطوير صناعة الذهب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصدير لإيطاليا وتركيا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مشاركة 50 شركة محلية وأجنبية من بينها دول إيطاليا، ألمانيا، الصين، الإمارات في معرض نيبو للذهب، بالإضافة إلى مشاركة 110 من المشترين للذهب والأحجار الكريمة من أكثر من 18 دولة.

معرض نيبو للذهب

وأكد وزير التموين أن معرض " نيبو" للذهب يعتبر علامة في خريطة المعارض الدولية في الذهب.

وأشار إلى أن المشغولات الذهبية المعروضة في معرض نيبو للذهب يغلب عليها التراث الفرعوني فضلا عن مشغولات مستوحاة من الطبيعة المصرية.

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وأوضح وزير التموين أن مصر بدأت تصدير الذهب لتركيا وإيطاليا، حيث أن هناك ازدهارا لصناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب.

افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التموين على هامش افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" تتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلي 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كجم.

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