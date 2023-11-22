إتاحة الاستعلام عن نتائج الامتحان الإلكتروني للمتظلمين في ثلاث مسابقات بالنقل

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتائج الامتحان الإلكتروني الذي تم إجراؤه للمتظلمين في ثلاث مسابقات لشغل وظائف بثلاث هيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري.

بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للمتظلمين الاستعلام عن نتيجة الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

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الامتحانات الإلكترونية

تجدر الاشارة إلى أن المتقدمين الذين تم قبول تظلماتهم خضعوا لذات الامتحان الذي خضع له أقرانهم في الامتحان الخاص بكل مسابقة من المسابقات الثلاث وقد تم ذلك خلال أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع الجاري.

خطوات الاستعلام عن النتيجة



وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_ الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_ يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.