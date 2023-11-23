14 مطعما بـ COP28 يقدمون أول قائمة طعام متوافقة مع 1.5 درجة مئوية

أكدت رئاسة مؤتمر المناخ cop28 أنه سيكون أمام الزوار الكثير من الخيارات في المنطقتين الزرقاء والخضراء.

وتتيح رئاسة مؤتمر المناخ cop28 لضيوفها في دبي أول قائمة طعام متوافقة مع 1.5 درجة مئوية وهي القائمة التي تمكن المندوبين من تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء ووجبة خفيفة مع الالتزام بالميزانية الفردية من البصمة الكربونية البالغة 2.3 ألف مكافئ ثاني أكسيد الكربون.



وتعاونت رئاسة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين مع شركة برمجيات تمكن مقدمي الطعام من تتبع كثافة الكربون والمياه المستخدمة لإنتاج أحد عناصر القائمة، مع حساب المحتوى الغذائي لهذا العنصر أيضًا، ونستعرض معكم فيما يأتي أبرز مطاعم المنطقة الزرقاء والخضراء:

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مطاعم مختارة في المنطقة الخضراء

1. المطعم اللبناني الأعلى تصنيفًا في دليل أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامي 2022 و2023، سيكون متواجد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

2. كافيه يدعم المنتجات العضوية والمستدامة والتقنيات المحايدة للكربون.

3. مطعم يقدم قائمة نباتية، تشمل كل شيء بدءًا من أطباق الإفطار المتأخر طوال اليوم مثل فطائر الحنطة السوداء وشراب التمر، إلى الأطباق الرئيسية مثل كاري الكاتسو والبوريتو المحشوة والمكرونة الآسيوية.

4. مطعم برجر وأطعمة الشوارع الآسيوية.

5. مزرعة مدينة إكسبو: ستظهر لأول مرة كجزء من المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي تضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والفواكه والخضروات.

6. كافيه يقدم القهوة الرواندية

7. مطعم مأكولات بريطانية ومتوسطية الحديثة.

8. حانة الطعام هذه المأكولات البريطانية المميزة.

9. مطعم يقدم أفضل الأطعمة الشتوية المريحة مثل الحساء والخبز المحمص بالجبن.

مطاعم المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ



1. شاحنة طعام مخصصة حصريًا للأغذية النباتية بنسبة 100%، ويضم خمسة من المطاعم النباتية الرائدة في العالم، وتشمل شاحنات الطعام غير الرسمية الأخرى علامة تجارية شهيرة للآيس كريم النباتي وشركة حلوى اماراتية متخصصة.

2. مطعم سيقدم أطعمة الشارع الهندية الأصيلة

3: مطعم يضفي لمسة أمريكية بالكامل على الحدث من خلال قائمة COP28 الخاصة التي تضم شطائر البرجر.

4. مطعم يقدم كل نكهات منطقة المشرق العربي.

5. مطعم سيقدم الطعام طوال اليوم من مخبز ياباني