إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

افتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو" والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وأعلن علي المصيلحي خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين .

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وكشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام التكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية أن مساحة العرض لنيبو تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث , حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولي , تشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي50 من كبار مؤسسات انتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول ( الامارات العربية المتحدة – ايطاليا – المانيا – تركيا – الصين ).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الاعمال الابداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.

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واشار الي أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات انتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.

وأضاف أن نيبو له أهمية خاصة للمنتج المصري تيتح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية علي كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

تقديم أحدث الوسائل الدولية واتاحة أحدث تكنولوجيات الانتاج

كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية واتاحة أحدث تكنولوجيات الانتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الانتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية , بالاضافة الي العمل علي تحويل مصر لمركزا اقليميا لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب , وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والانتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.

وشهدالافتتاح وزيرا التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للذهب .