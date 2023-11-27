خطة إحياء النشاط الزراعي في سيوة، إصلاح الري والصرف في الواحة بتوجيهات رئاسية، وحفر 12 بئر مياه عذبة

أعادت الدولة المصرية الحياة من جديد إلى واحة سيوة، هذه المنطقة الفريدة في تنوعها الطبيعي والتي تعتبر مزارا سياحيا مميزا ومنطقة شهيرة بزراعة أصناف فريدة من التمور والزيتون، ولكن خلال السنوات الأخيرة اصبحت أراضي الواحة ومياهها الجوفية عرضة للتملح الشديد وهو ما تسبب في بوار مساحات كبيرة من الأراضي التي خرجت من الخدمة وخطط الزراعة آثر تملحها وهو ما تطلب تنفيذ خطة محكمة بجدول زمنى عاجل لإنقاذ الواحة وتأمين عملية الزراعة فيها.

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انطلاق مشروع تطوير منظومة الري والصرف بسيوة

وبدأت عملية تطوير واحة سيوة قبل عامين في عهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، والذي شكل فريق بحثي يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى والذي ضم مهندسى الوزارة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وقام الفريق وقتها بتقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع، تمهيدًا للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل”، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة، وتم إطلاق مشروع تحت مسمى مشروع “تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة”

كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت الجهود.

اهتمام مباشر من الرئيس السيسي بتطوير سيوة

وبعد عامين من العمل تمكنت وزارة الموارد المائية والري من قطع شوط طويل في إصلاح منظومة الري والصرف في واحة سيوة خاصة وأن المشروع حاز على اهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: الدولة المصرية أنقذت واحة سيوة من مصير كان صعبا للغاية

وأكد الرئيس في لقاء سابق شهر يونيو الماضي مع عائلات وقبائل محافظة مطروح أن الدولة المصرية أنقذت واحة سيوة من مصير كان صعبا للغاية، ولا يوجد ما يُسمى شهادة وفاة في مصر مادام المصريون يقفون مع الدولة وبعضهم البعض، مشيرًا إلى إنه لاحظ مشكلة الصرف الزراعي في سيوه في منتصف الثمانينيات عندما كان ضابطا في دورية تمر بمطروح، ليجد بعد 35 سنة نفس المشكل في انتظاره لحلها.

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالتنسيق القائم بين أهالي واحة سيوة وبين جهات الدولة المختلفة ممثلة في وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو الأمر الذى إنعكس على النجاح الكبير لأعمال التطوير التي شهدتها الواحة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل خطة تطوير واحة سيوة

وإستعرض الدكتور سويلم مع رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور أسامة الظاهر، ومساعد الوزير للمشروعات المهندس عمر مكرم، نتائج الزيارة التي تمت بمعرفة اللجنة المختصة بإدارة المشروع لتفقد بعض الأعمال المنفذة ضمن مشروع القناة المفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة وحتى منخفض عين الجنبي، وذلك ضمن أعمال برتوكول تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة الموقع بين قطاع المياه الجوفية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وأشار إلى التواصل البناء الذى تم بين ممثلي الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى الواحة للتعرف على مقترحاتهم وبحثها فنيًا لتنفيذ أفضل سيناريو لإستكمال أعمال التطوير بالواحة بالشكل الذى يُسهم في تطوير المنظومة المائية وإستعادة التوازن البيئي للواحة، حيث تم الإنتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة لإنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

حفر 12 بئرا للمياه العذبة

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير التي سبق تنفيذها تتضمن حفر ١٢ بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وغلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة

كما تم الإنتهاء سابقًا من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة (وهي مصارف أنطفير "عدد ٣ مصارف" وسيوة الغربى وملول) ونقلها شرقى الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من العام الجاري ٢٠٢٣ والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوز الخمسة كيلومترات

وجاري العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوز الخمسة كيلومترات من خلال تنفيذ حائط ساند بإرتفاع متوسط ١.٥٠ متر للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب سطح المياه بالبركة نتيجة أي نشاط متوقع في حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة.

كما يتم حاليًا إتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية.

رئيس الوزراء يتفقد أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة

وفي شهر يوليو الماضي زار الدكتور مصطفي مدبولي واحة سيوة لمراجعة خطة التطويروتفقد أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بـ واحة سيوة، فى إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة.

وتجول رئيس الوزراء فى منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق كافة الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول.

رئيس الوزراء يتفقد أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة



وقام مدبولي بجولة في أنحاء المنتجع للتعرف على مكوناته ومميزاته، ودخل أحد الأجنحة الفاخرة التي يرتادها ملوك من العالم، واستمع الى شرح من القائمين على المنتجع حول عناصر الجذب لهذا المقصد، الذي يعتمد على الإنارة من خلال الشموع، وتم تصميم الأثاث به من مكونات طبيعية من البيئة المحيطة، كما لا يرتبط بوسائل اتصال تكنولوجية لتوفير مناخ هادئ لقاصديه، الذين ينشدون حياة أقرب للبدائية تحقق التجانس مع البيئة المحيطة في تجربة تحفز الزائرين على تكرارها والقدوم إلى الواحة مرات عديدة.

وأوضح مسئولو المنتجع انه يعدُ قريبًا من العديد من مقاصد الجذب الاخرى سواء فيما يتعلق بسياحة السفاري وكذا سياحة الاستشفاء، حيث لا يبعد كثيرًا عن مراكز معروفة بالعيون الكبريتية والبحيرات التي تتمتع باليود وتشفي العديد من الأمراض، إلى جانب تجربة الدفن في الرمال التي تجذب الزوار.

وأكد مدبولى استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات والمحفزات المختلفة للمستثمرين السياحيين لزيادة الغرف الفندقية فى واحة سيوة، مؤكدا أنه تلقى بعض الطلبات بالفعل، وسيتم البت فيها سريعا.