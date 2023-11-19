مربى الباذنجان والكركديه، خبير سياحي يوضح أهم الأكلات الشهيرة بواحة سيوة (فيديو)

أكد محمد نبيل الخبير السياحي أن واحة سيوة تشتهر باسم واحة الخير، حيث أنها على مسافة بعيدة جدا من المناطق العامرة بالسكان، لذا تنتشر فيها مجموعة كبيرة جدا من الآبار الطبيعية.

وأشار الخبير السياحي إلى أن أفضل مكان لعمل رحلات السفاري هو واحة سيوة، كما أنها مزار سياحي رائع يجذب كثير من السياح، للاستمتاع بأجواء الواحة وبحيراتها المالحة التي تساعد في تنظيف البشرة بشكل كبير جدا.

وأوضح محمد نبيل الخبير السياحي أهم الأكلات التي تشتهر بها واحة سيوة خلال لقائه اليوم ببرنامج صباح الورد على قناة TeNTV ومنها مربى الكركدية ومربى الباذنجان والزيتون والبلح.

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جدير بالذكر أنه قد تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف أعمال التطوير الجارية بـ واحة سيوة.

واحة سيوة

وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير من شأنها استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، وبدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه يتم حاليًا إتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) إيمانًا بأهمية إستمرار المتابعة لما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة (وهي مصارف أنطفير "عدد ٣ مصارف" وسيوة الغربي وملول) ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور دولة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من العام الجاري ٢٠٢٣ والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

كما تم الانتهاء من حفر ١٢ بئرا عميقا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنخفض عين الجنبي أسوة بما تم ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وجاري العمل في تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوز الـ ٥ كيلومتر من خلال تنفيذ حائط ساند بارتفاع متوسط ١.٥٠ متر للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب سطح المياه بالبركة نتيجة أي نشاط متوقع في حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة لنقل جزء من مياه البركة لمنخفض عين الجنبي.