الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

تنفيذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بمستشفى سيوة المركزى بمشاركة الحماية المدنية (صور)

تنفيذ مناورة إخلاء
تنفيذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بمستشفى سيوة المركزى، فيتو

بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات معالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل خطط إخلاء طارئة للمستشفيات في حال حدوث حريق وعمل مناورات تدريبية لإخلاء المستشفى في حالات الطوارئ.

 

وفى ضوء اهتمام الدولة بالتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ووضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل وإدارة الأزمات.

 

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم  تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي ناجحة بمستشفى سيوة المركزى صباح اليوم الخميس، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف النقيب حسام حسين غانم بإدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني.

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 و تم عمل اخلاء جزئي  ناحج للمستشفى من العاملين والمرضى  واشاد جميع الحضور بواقعية المناورة وتنظيمها الجيد 

 

وصرح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة وقت التدريب الفعلي بمستشفى سيوة المركزى،  فى حضور الدكتور محمود سالم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.

 

وأكد السيد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث واكد سيادته على ان نجاح المناورة وتنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين وذلك بشهادة مسؤولي الدفاع المدني وهيئة الإسعاف والذين أبدوا إعجابهم بالدقة في تنفيذ المناورة.

هذا ويتقدم السيد الدكتور مبروك سالم وكيل الوزارة بالشكر للدكتور محمود سالم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزى ولجميع الفرق المشاركة ولمسئولي الدفاع المدني والإسعاف والمشاركين من المستشفى وفرق إشراف المديرية.

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إدارة الأزمات الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة المهنية السلامة والصحة المهنية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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