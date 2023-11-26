الري تتابع مناسيب برك المياه في واحة سيوة بمنظومة لحظية

قالت وزارة الموارد المائية والري إنه يجري العمل حاليًا على اتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عن بعد (التليمتري) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية.

تدعيم جسر بركة بهي الدين

وأكدت «الوزارة» أنه يجري كذلك العمل على تدعيم جسر بركة بهي الدين بأطوال تجاوزت الخمسة كيلومترات من خلال تنفيذ حائط ساند بارتفاع متوسط 1.50 متر للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب سطح المياه بالبركة نتيجة أي نشاط متوقع في حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري بالدكتور بلال حسن بلال من أهالى واحة سيوة لاستعراض موقف أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة، بحضور كل من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.

وأشاد «سويلم» بالتنسيق القائم بين أهالي واحة سيوة وبين جهات الدولة المختلفة ممثلة في وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو الأمر الذى إنعكس على النجاح الكبير لأعمال التطوير التي شهدتها الواحة خلال الفترة الماضية.

نقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة

مشروع القناة المفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة

واستعرض «سويلم» نتائج الزيارة التي تمت بمعرفة رئيس قطاع المياه الجوفية ممثلًا عن وزارة الموارد المائية والرى وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة لتفقد بعض الأعمال المنفذة ضمن مشروع القناة المفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة وحتى منخفض عين الجنبي، وذلك ضمن أعمال برتوكول تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة الموقع بين قطاع المياه الجوفية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أشار الوزير للتواصل البناء الذي تم بين ممثلي الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالي الواحة للتعرف على مقترحاتهم وبحثها فنيًا لتنفيذ أفضل سيناريو لاستكمال أعمال التطوير بالواحة بالشكل الذي يُسهم في تطوير المنظومة المائية واستعادة التوازن البيئي للواحة، حيث تم الإنتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة لإنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

تدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوة لتقليل الأضرار

وصرح «سويلم» بأن أعمال التطوير التي سبق تنفيذها تتضمن حفر 12 بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وغلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

كما تم الإنتهاء سابقًا من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلو متر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة (وهي مصارف أنطفير "عدد 3 مصارف" وسيوة الغربى وملول) ونقلها شرقى الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من العام الجاري 2023 والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

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