مظاهرة تجوب وسط لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة
انطلقت في العاصمة البريطانية، وسط لندن اليوم السبت، مظاهرة تضم مئات المحتجين، نصرة لأهل قطاع غزة، ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
الحرية لفلسطين
وتظاهر المحتجون الذين رفعوا أعلام فلسطينية في مسيرة وطنية لفلسطين في وسط لندن، اليوم السبت، داعين إلى إنهاء الصراع على غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال الاسرائيلي الآن" و"فلسطين حرة"، إلى جانب رفع أعلام فلسطينية.
اليوم الثاني من اتفاق الهدنة
وتأتي المظاهرة تزامنا مع وصول الأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال إلى سجن "عوفر" تمهيدا لإطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثانية، في اليوم الثاني لاتفاق الهدنة.
ففي حين، دخل عدوان الاحتلال يومه الـ 50 على قطاع غزة، في ثاني أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي أسفرت عن إدخال شاحنات تحمل مواد غذائية وصهاريج تحمل الوقود والغاز عبر معبر رفح، وفق أحد بنودها.
وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 طفلا وامرأة، في الوقت الذي أفرجت فيه حماس عن 13 إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء، ضمن الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.