أطفال مكتبة مصر الجديدة يوجهون رسالة تضامن لـ غزة بالفن والرسم

وجه أطفال مصر الجديدة رسالة تضامن للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال ورش عمل بالرسم نظمته مكتبة مصر الجديدة للطفل، وعبر كل طفل عن رأيه بالرسم ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية من منطلق رؤيته الشخصية.

مكتبة مصر الجديدة للطفل

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إنه بالفنون تضامن أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل مع أطفال فلسطين ضد الانتهاكات الاسرائيلية التى تمارسها بلا رحمة او هوادة.

قضية فلسطين

وتم تنظيم ورشة قدمها شريف محمد رمضان مدرب بالاتحاد العام للكشافة وقام بالتحدث مع الأطفال عن قضية فلسطين وما يحدث هناك لما يتوافق مع عقولهم وقدرتهم على استيعاب ما يحدث، كما قام الأطفال بأنشطة فنية عبارة عن رسم لوحات للتضامن ودعم القضية الفلسطينية.

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وأوضح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن إحدى الرسومات لوحة تتضمن علم مصر بجوار علم فلسطين، وأسفلها عبارة مصر.. فلسطين إيد واحدة، كما قام الاطفال برسم جدارية، تضم رسومات تعبر عن الوضع الراهن في فلسطين.