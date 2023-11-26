الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: لا عودة للاحتلال الإسرائيلي في غزة ونرفض تقليص الأراضي الفلسطينية (فيديو)

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي بإسم الخارجية الأمريكية، فيتو

تهجير الفلسطينيين، كشف صامويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، موقف الإدارة الأمريكية من الأصوات الإسرائيلية المسئولة التي تنادي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الي سيناء.

موقف أمريكا من التهجير القسري للفلسطينيين

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” علي رفض الولايات المتحدة الأمريكية التهجير القسري للفلسطينيين  إلي أي دولة سواء أكانت مصر أو الأردن أو دول أخرى.

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الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

وأكد أنه لا عودة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ونرفض أي تقليص في الأراضي الفلسطينية، ونعتبر قطاع غزة أراضي فلسطينية، ورفضنا التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلي دول أخرى.

بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام

بايدن: لدينا فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وإقامة الدولة الفلسطينية

 

حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفي سياق مختلف قال الرئيس الأمريكي بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى  الأمريكيين في قطاع غزة


وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالشكر إلى الرئيس السيسي  على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة وإتمام صفقة الأسرى.

 

بايدن يتحدث عن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل 
 

وأكد بايدن خلال حديثه على أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.

وأضاف بايدن أن هذه الهدنة مجرد بداية ومرت بسلام، معربا عن سعادته بتنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وشدد الرئيس بايدن على أنه  سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين من قطاع غزة

وفي السياق ذاته وجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى  التايلانديين، خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.

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