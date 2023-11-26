شاهد لحظة تسليم كتائب القسام للأسرى الإسرائيليين وسط حشد جماهيري (فيديو)

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، نشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد فيديو وسط حشود جماهيري مؤيد للمقاومة، لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من الأسرى الصهاينة في شوارع شمال غزة.

لحظة تسليم الأسرى الإسرائيليين في شمال غزة

أعلنت حركة حماس في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل تم تسليم للصليب الأحمر 13 أسيرا إسرائيليا و3 أسرى تايلانديين وآخر روسي.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أنه بخلاف اليومين الماضيين سيتم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة

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موقع تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر، بدأ في تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين و5 من جنسيات أخرى لدى حركة حماس تمهيدا لنقلهم إلى مصر ثم إلى تل أبيب ضمن صفقة تبادل الأسرى الموقعة بين حماس وجيش الاحتلال

#شاهد | وسط حشود جماهيري مؤيد للمقاومة.. لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من الأسرى الصهاينة في شوارع شمال غزة، بخلاف اليومين الماضيين حيث كان التسليم يتم في جنوب القطاع. pic.twitter.com/JB3lhb3fn6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 26, 2023

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الوفد الأمني المصري بدأ إجراءات تبادل الأسرى بين حــمــاس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، ا تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حمـاس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن ما سيجري اليوم، الأحد، سيشبه ما جرى بالأمس السبت، من تأخير في تسليم وتسلم الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل، بزعم أن حماس تطلق إدعاءات على حكومة بنيامين نتنياهو، مرحجا تأخير صفقة تبادل الأسرى في يومها الثالث.

الفلسطينيون المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي للإحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، شرطة الإحتلال الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.



ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "أكس"، طالب خلالها بعدم السماح بمنع الاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم خلال اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، موضحا أنه يدعم الشرطة والأمن الإسرائيليين التي قامت، أمس السبت، بعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



ودعا إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت قوة يهودية" إلى عدم التسامح مع من أسماهم بـ"الإرهابيين" أو "داعمي الإرهاب" من الجانب الفلسطيني.

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