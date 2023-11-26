الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من بايدن على تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق الأسرى

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، على تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أن واشنطن تعمل على ضمان أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

 

بايدن يعلق على صفقة تحرير الأسرى 

 

وقال الرئيس الأمريكي بايدن:" نتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين..وحماس أطلقت سراح أسيرة  أمريكية عمرها 45 عاما وهي في إسرائيل الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في تصريحاته: "يمكن توسيع وقف إطلاق النار لخروج المزيد من الأسرى  وإيصال المساعدات  وتم استغلال وقف إطلاق النار المؤقت لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة ".

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وأكد الرئيس الأمريكي على أن آلاف الأطفال في غزة يعانون بسبب الحرب، مشيرا إلى أن طفلة أمريكية  ضمن المفرج عنهم اليوم وعمرها 4 أعوام 

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من قطاع غزة اليوم من  بينهم 9 قصر و4 نساء ورجل.


تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس 

 

وفي السياق ذاته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسرى الإسرائيليين في طريقهم من قطاع غزة إلى تل أبيب 

 

وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس في غزة،  في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل تم تسليم للصليب الأحمر 13 أسيرا إسرائيليا و3 أسرى  تايلانديين وآخر روسي.

 

وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أنه بخلاف اليومين الماضيين سيتم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في شمال قطاع 

غزة

موقع تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر، بدأ في تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين و5 من جنسيات أخرى  لدى حركة حماس تمهيدا لنقلهم إلى مصر ثم إلى تل أبيب ضمن صفقة تبادل الأسرى الموقعة بين حماس وجيش الاحتلال.

 

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بأن الوفد الأمني المصري بدأ إجراءات تبادل الأسرى بين حــمــاس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، ا تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حمـاس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

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نتنياهو يعلق على الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

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السيسي: تكاملت الجهود القطرية المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة وإنجاح تبادل الأسرى

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