الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جميعهم أطفال، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنه اليوم

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، في البيان الصادر عنها اليوم الأحد.  

وضمت القائمة أسماء من الأسرى الأطفال فقط سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم، ضمن بنود اتفاق الهدنة وعددهم 39.

وجاءت أسماء الأسرى كالآتي:

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس. 
2- قسام إياد أحمد أعور / القدس. 
3- محمد أحمد محمود أعور / القدس. 
4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس. 
5- خليل أحمد خليل أعور / القدس. 
6- أمين محمد أمين عباسي / القدس. 
7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس. 
8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس. 
9-  سمير سامر سمير بختان / القدس. 
10- محمد عبوده حسن غيث / القدس. 
11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس. 
12- ايهم عدنان صبحي شاعر  / القدس. 
13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس. 
14- مالك مراد خالد بوجة / القدس. 
15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس. 
16- نشأت باسم طالب دوابشة / القدس. 
17- يوسف فواز فايز برقان / القدس. 
18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس. 
19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس. 
20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس. 
21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس. 
22- محمود نمر عيد عطا / رام الله. 
23- عمر عماد حسن عطشان  / رام الله. 
24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله. 
25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل. 
26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول. 
27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل. 
28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم. 
29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم. 
30- موسى مهند موسى الوريدات / أريحا. 
31- موعد عمر عبد الله الحاج / أريحا. 
32- اسامة  نايف اسامه مرمش / نابلس. 
33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم. 
34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم. 
35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم.
36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية. 
37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين.
38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين. 
39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح.

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وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر، بدأ في تسلم  13 من الأسرى الإسرائيليين و5 من جنسيات أخرى  لدى حركة حماس تمهيدا لنقلهم إلى مصر ثم إلى تل أبيب ضمن صفقة تبادل الأسرى الموقعة بين حماس وجيش الاحتلال.

 

وفد أمني مصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

مصدر إسرائيلي مسؤول: من المرجح تأخر صفقة تبادل الأسرى اليوم

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صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل صفقة تبادل الأسرى جيش الاحتلال

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