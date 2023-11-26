الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، فيتو

وفاة الفنان طارق عبد العزيز، حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني منذ قليل بعد وفاة الفنان الشاب طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وانتشرت الإصابة بالأزمة القلبية بين الشباب فى وقتنا الحالى التى تعد سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات الوفاة.

أسباب الأزمة القلبية 

ويقول الدكتور محمد عثمان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الأزمة القلبية من الأمراض المفاجئة التى انتشرت فى وقتنا الحالى لأسباب عديدة، منها:-

  • السمنة
  • التدخين
  • ارتفاع ضغط الدم
  • ارتفاع الكوليسترول بالدم
  • التعرض لضغط عصبى ونفسي كبير
  • ارتفاع مستوى السكر بالدم
  • اتباع نظام غذائي خاطئ قائم على الدهون

أعراض الأزمة القلبية 

وأضاف عثمان، أن الأزمة القلبية تحدث عند منع مرور الدم من الشريان التاجى إلى جزء من عضلة القلب وذلك بسبب وجود جلطة بالقلب، ما يسبب أعراض عديدة، ومن أعراض الأزمة القلبية:-

Advertisements

  • احتقان وألم وضغط في منتصف الصدر.
  • ألم متواصل في أعلى البطن.
  • ألم في الصدر والظهر والكتف والذراع مع وصوله للفك والأسنان.
  • التعرق الشديد والمستمر.
  • ضيق التنفس والتنفس بصعوبة.
  • الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.
  • الإغماء.
  • تورم القدمين.
وفاة الفنان طارق عبد العزيز، فيتو 

علاج الأزمة القلبية 

وتابع، أنه عند الشعور بالأعراض السابقة، يجب على المريض إبلاغ من حوله لسرعة نقله إلى أقرب مستشفى مجهز، للقيام بالاسعافات اللازمة وتذويب الجلطة أو خضوع المريض للجراحة العاجلة لإنقاذ حياته، ويجب أن يتم ذلك سريعا لإنقاذ حياة المريض، وبعد إنقاذ المريض يجب اتباعه نظام غذائي صحى مع المواظبة على العلاج والمتابعة مع الطبيب المختص.

طرق الوقاية من الأزمة القلبية 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأزمة القلبية، منها:-

  • الامتناع عن التدخين والكحوليات
  • التخلص من الوزن الزائد
  • اتباع نظام غذائى صحى قائم على الخضروات والفاكهة الطازجة.
  • الحفاظ على مستوى السكر والضغط بالدم.
  • تجنب الانفعالات والضغوط النفسية والعصبية.
  • ممارسة الرياضة يوميا حتى لو رياضة المشي
  • الإقلال من تناول الدهون والأملاح.
  • البعد عن التوتر والقلق.
  • تناول الماء الوفير يوميا.
  • فى حالة وجود تاريخ مرضى فى العائلة يجب الكشف الدورة لتجنب أى إصابات مفاجئة قد تهدد حياتنا.

بداية الفنان طارق عبد العزيز 

وطارق عبد العزيز هو ممثل مصري من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج من كلية الحقوق عام 1991، وعمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، وكانت بدايته في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زملائه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح.

أشهر أعمال الفنان طارق عبد العزيز 

بدأ طارق عبد العزيز مسيرته برفقة صديقه محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس).

وتوالت من بعدها الأعمال المتميزة، ومن أبرز أعماله فيلم كيمو وأنتيمو مع الراحل عامر منيب، ومسلسل العنكبوت، ومسلسل الرجل والطريق، وفيلم ساعة ونص، وفيلم فبراير الأسود، وفيلم اشتباك، ومسلسل رجل من هذا الزمان الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي، وشخصية بدير من مسلسل موعد مع الوحوش ومسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم عادل إمام.

txt

نقابة المهن التمثيلية تنعي طارق عبد العزيز

txt

وفاة طارق عبد العزيز، بدأ مسيرته في المسرح الجامعي وأصحاب ولا بيزنس وش السعد عليه (صور)

بالإضافة إلى مسلسل دايمًا عامر ومسلسل راجعين يا هوى وفيلم ٢٠٠ جنيه، وفي عام ٢٠٢٢ قدم شخصية شرقي المحامي في مسلسل أعمل ايه؟ وعماد صابر في مسلسل تحقيق، وكمال في مسلسل آخر دور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز اسباب الازمة القلبية اعراض الازمة القلبية الدكتور محمد عثمان صحة الصحة

مواد متعلقة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز

آخر ظهور لـ طارق عبد العزيز من كواليس مسلسل وبقينا اتنين بصحبة شريف منير ويوسف عثمان

محمد هنيدي ناعيا طارق عبد العزيز: الأخ والسند ربنا يرحمك يا رب كسرت قلبنا

قد تؤدي إلى جلطات بالدم، أعراض ومضاعفات الدوالي

الأكثر قراءة

أوباما يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمي أبوسليم (صور)

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

طارق عبد العزيز.. اشتهر بتقديم الفن الهادف ورحل فجأة أثناء تصوير آخر أعماله (فيديوجراف)

الزمالك يتقدم بهدف نظيف علي ابوسليم بعد مرور 75 دقيقة (صور)

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا

Advertisements

منوعات

المزيد

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

لدعم القضية الفلسطينية.. دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

المزيد
الجريدة الرسمية