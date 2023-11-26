بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

وفاة الفنان طارق عبد العزيز، حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني منذ قليل بعد وفاة الفنان الشاب طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وانتشرت الإصابة بالأزمة القلبية بين الشباب فى وقتنا الحالى التى تعد سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات الوفاة.

أسباب الأزمة القلبية

ويقول الدكتور محمد عثمان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الأزمة القلبية من الأمراض المفاجئة التى انتشرت فى وقتنا الحالى لأسباب عديدة، منها:-

السمنة

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول بالدم

التعرض لضغط عصبى ونفسي كبير

ارتفاع مستوى السكر بالدم

اتباع نظام غذائي خاطئ قائم على الدهون

أعراض الأزمة القلبية

وأضاف عثمان، أن الأزمة القلبية تحدث عند منع مرور الدم من الشريان التاجى إلى جزء من عضلة القلب وذلك بسبب وجود جلطة بالقلب، ما يسبب أعراض عديدة، ومن أعراض الأزمة القلبية:-

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احتقان وألم وضغط في منتصف الصدر.

ألم متواصل في أعلى البطن.

ألم في الصدر والظهر والكتف والذراع مع وصوله للفك والأسنان.

التعرق الشديد والمستمر.

ضيق التنفس والتنفس بصعوبة.

الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.

الإغماء.

تورم القدمين.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز، فيتو

علاج الأزمة القلبية

وتابع، أنه عند الشعور بالأعراض السابقة، يجب على المريض إبلاغ من حوله لسرعة نقله إلى أقرب مستشفى مجهز، للقيام بالاسعافات اللازمة وتذويب الجلطة أو خضوع المريض للجراحة العاجلة لإنقاذ حياته، ويجب أن يتم ذلك سريعا لإنقاذ حياة المريض، وبعد إنقاذ المريض يجب اتباعه نظام غذائي صحى مع المواظبة على العلاج والمتابعة مع الطبيب المختص.

طرق الوقاية من الأزمة القلبية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأزمة القلبية، منها:-

الامتناع عن التدخين والكحوليات

التخلص من الوزن الزائد

اتباع نظام غذائى صحى قائم على الخضروات والفاكهة الطازجة.

الحفاظ على مستوى السكر والضغط بالدم.

تجنب الانفعالات والضغوط النفسية والعصبية.

ممارسة الرياضة يوميا حتى لو رياضة المشي

الإقلال من تناول الدهون والأملاح.

البعد عن التوتر والقلق.

تناول الماء الوفير يوميا.

فى حالة وجود تاريخ مرضى فى العائلة يجب الكشف الدورة لتجنب أى إصابات مفاجئة قد تهدد حياتنا.

بداية الفنان طارق عبد العزيز

وطارق عبد العزيز هو ممثل مصري من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج من كلية الحقوق عام 1991، وعمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، وكانت بدايته في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زملائه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح.

أشهر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

بدأ طارق عبد العزيز مسيرته برفقة صديقه محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس).

وتوالت من بعدها الأعمال المتميزة، ومن أبرز أعماله فيلم كيمو وأنتيمو مع الراحل عامر منيب، ومسلسل العنكبوت، ومسلسل الرجل والطريق، وفيلم ساعة ونص، وفيلم فبراير الأسود، وفيلم اشتباك، ومسلسل رجل من هذا الزمان الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي، وشخصية بدير من مسلسل موعد مع الوحوش ومسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم عادل إمام.

بالإضافة إلى مسلسل دايمًا عامر ومسلسل راجعين يا هوى وفيلم ٢٠٠ جنيه، وفي عام ٢٠٢٢ قدم شخصية شرقي المحامي في مسلسل أعمل ايه؟ وعماد صابر في مسلسل تحقيق، وكمال في مسلسل آخر دور.