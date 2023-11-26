وفاة طارق عبد العزيز، بدأ مسيرته في المسرح الجامعي وأصحاب ولا بيزنس وش السعد عليه (صور)

طارق عبد العزيز، رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان طارق عبد العزيز إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"فيتو" خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز، قال: لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن.

من هو طارق عبد العزيز؟

وطارق عبد العزيز هو ممثل مصري من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج من كلية الحقوق عام 1991، وعمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما.

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المسرح الجامعي البداية

كانت بدايته في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زملاءه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح.

أبرز أعمال الفنان طارق عبد العزيز

بدأ طارق عبد العزيز مسيرته برفقة صديقه محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس).

وتوالت من بعدها الأعمال المتميزة، ومن أبرز أعماله فيلم كيمو وأنتيمو مع الراحل عامر منيب، ومسلسل العنكبوت، ومسلسل الرجل والطريق، وفيلم ساعة ونص، وفيلم فبراير الأسود، وفيلم اشتباك، ومسلسل رجل من هذا الزمان الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي، وشخصية بدير من مسلسل موعد مع الوحوش ومسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم عادل إمام.

بالإضافة إلى مسلسل دايمًا عامر ومسلسل راجعين يا هوى وفيلم ٢٠٠ جنيه، وفي عام ٢٠٢٢ قدم شخصية شرقي المحامي في مسلسل أعمل ايه؟ وعماد صابر في مسلسل تحقيق، وكمال في مسلسل آخر دور.