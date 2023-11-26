الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ أطلقها الاحتلال الإسرائيلي

مقاتلات إسرائيلية،
مقاتلات إسرائيلية، فيتو

نجحت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأحد، في  التصدي لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي جنوب غرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال على سوريا.

هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا 

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطًا في ريف دمشق".

وبحسب بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السورية، "أسقطت الدفاعات الجوية أحد الصواريخ المعادية".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: إنه في " نفذ العدو الصهيوني عدوانًا جويًا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

Advertisements

وفي 7 نوفمبر الجاري كشف  الجيش السوري عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة له لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق"، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وإصابة 3 مدنيين.

وفي الشهر السابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

ويتهم الاحتلال الاسرائيلي إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها، وهي بذلك تزعم أنها تضرب أهدافا تابعة لإيران داخل سوريا.‏

ويشار إلى أن سوريا كانت حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

 صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل

 وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

txt

قصف القاعدة الأمريكية في تل البيدر شرق سوريا بطائرة مسيرة

txt

52 عملية استهداف منذ 7 أكتوبر، خريطة بأبرز القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق.. تصاعد العدوان فى غزة يضعها تحت الاستهداف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سوريا الدفاعات السورية إسرائيل جيش الاحتلال غزة الجيش العربي السوري الجيش السوري

مواد متعلقة

اليابان تكتسح سوريا بخماسية في تصفيات كأس العالم

قصف القاعدة الأمريكية في تل البيدر شرق سوريا بطائرة مسيرة

القوات الأمريكية في سوريا والعراق تتعرض لـ 58 هجوما من جماعات موالية لإيران

الأكثر قراءة

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

الاحتلال يكرم حسين فواز لقتله عشرات الفلسطينيين في غزة، هرب من الأسر فأصابته المقاومة

«باي مايا» وداع القسامي لأسيرته الإسرائيلية يتصدر التريند، والنشطاء: أصابت العدو في مقتل

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

الكونفدرالية، مودرن فيوتشر يخطف فوزا ثمينا من أنياب سوبر سبورت

تأجيل نظر معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

تعيين نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبوالنمرس

Advertisements

منوعات

المزيد

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

من 134 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

تفسير حلم الحجامة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية