الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ أطلقها الاحتلال الإسرائيلي

نجحت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأحد، في التصدي لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي جنوب غرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال على سوريا.

هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطًا في ريف دمشق".

وبحسب بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السورية، "أسقطت الدفاعات الجوية أحد الصواريخ المعادية".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: إنه في " نفذ العدو الصهيوني عدوانًا جويًا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

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وفي 7 نوفمبر الجاري كشف الجيش السوري عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة له لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق"، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وإصابة 3 مدنيين.

وفي الشهر السابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

ويتهم الاحتلال الاسرائيلي إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها، وهي بذلك تزعم أنها تضرب أهدافا تابعة لإيران داخل سوريا.‏

ويشار إلى أن سوريا كانت حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".