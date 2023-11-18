السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قصف القاعدة الأمريكية في تل البيدر شرق سوريا بطائرة مسيرة

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

 تعرضت القاعدة الأمريكية في تل البيدر غرب الحسكة شمال شرق سوريا لقصف بطائرة مسيرة بحسب ما ذكرت قناة الميادين.

 إصابة جندي أمريكي جراء القصف

وأشارت القناة إلى أن المعلومات تؤكد إصابة جندي أمريكي جراء القصف الذي طال القاعدة.

وكان مسؤول عسكري أميركي قد كشف عن تعرض قوات بلاده في العراق وسورية لـ 61 هجومًا على الأقل خلال شهر.

61 هجومًا بالمسيّرات والصواريخ

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إن "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسورية، تعرضت لـ61 هجومًا على الأقل بالمسيّرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر.

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وأضاف المسؤول (لم يذكر اسمه): "29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا، ومعظم هذه الهجمات أُحبِطَت أو فشلت في الوصول إلى أهدافها".

هجمات على قاعدة عين الأسد الجوية 

وأكد المسؤول نفسه تعرّض جندي أميركي لإصابة طفيفة في الهجوم على قاعدة تل بيدر في سورية أمس الجمعة، وألحق الهجوم أضرارًا بالبنية التحتية، فيما لم توقع الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة باشور (الحرير) في العراق إصابات أو أضرارًا، وفق المسؤول.

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سوريا قاعدة أمريكية طائرة مسيرة

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