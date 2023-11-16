القوات الأمريكية في سوريا والعراق تتعرض لـ 58 هجوما من جماعات موالية لإيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون"، اليوم الخميس، عن تعرض قواعدها وقواتها في سوريا والعراق لـ 58 هجوما من جماعات موالية لإيران.

وفي وقت سابق كشف مسؤول بـ الجيش الأمريكي: إن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل في أقل من 24 ساعة بطائرات مسيرة وصواريخ، مضيفا أنه لم تقع إصابات ولم تحدث سوى أضرار طفيفة في البنية التحتية.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لعشرات الهجمات بالمُسيرات والصواريخ خلال الفترة الماضي؛ بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

Advertisements

وعززت واشنطن تموضعها العسكري في المنطقة، وعبرت عن مخاوف من "تصعيد كبير" ضد جنودها في الشرق الأوسط.

الجيش الأمريكي يشن ضربات في سوريا

ويوم الأحد، شن الجيش الأمريكي ضربات في سوريا استهدفت موقعين، قال إنهما مرتبطان بإيران.وهذه ثالث مرة تستهدف فيها الولايات المتحدة أهدافا في سوريا مرتبطة بإيران منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا بعد العدوان الإسرائيلي، لعشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ.

وعززت واشنطن تموضعها العسكري في المنطقة، وعبرت عن مخاوف من «تصعيد كبير» ضد جنودها في الشرق الأوسط.

منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: «نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دقيقة اليوم، استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أمريكيين في العراق وسوريا».

وذكر مسئول دفاع أمريكي لـ«رويترز» أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة، وأضاف أن الهدف الآخر كان منشأة «قيادة وتحكم».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ