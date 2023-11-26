الأحد 26 نوفمبر 2023
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اقتصاد

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء مساء اليوم الأحد؟

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

الدولار الأمريكى، استقر الدولار الأمريكي بختام حركة التداولات، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكى، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ ليصل إلى 103.285، أعلى بقليل من أدنى مستوى له خلال شهرين ونصف عند المستوى  102 نقطة، والذي شهده في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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مؤشر الدولار، فيتو 

 

المؤشر يحقق أسوأ أداء شهري له خلال عام

وأن جزءا من انتعاش مؤشر الدولار الذي لوحظ خلال  جلسات التداول هذا الأسبوع، قد يكون مرتبطا ببعض عمليات جني الأرباح التى كثرت خلال حركة التداولات، حيث انخفض المؤشر نحو 2.5% حتى الآن في نوفمبر وهو في طريقه لتحقيق أسوأ أداء شهري له خلال عام، مع توقع السوق تمامًا أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في ديسمبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت ما من العام المقبل. 

 

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ هبط المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.28 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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مؤشر الدولار، فيتو 

 

 

أين يتجه المؤشر العالمي للدولار؟ 

 ويرى الخبراء، أن هذا المستوى لن يشكل أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم عند المستوى 102، وعند تجميع السعر الإيجابي نحو المستوى 104 سيتم تجديد الضغط على العائق المستقر عند 105، بالإضافة إلى أن نطاق التداولات المتوقع ما بين 105 و106.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.285  نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية.

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كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

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