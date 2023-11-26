الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية مساء اليوم الأحد

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

سعر  جرام الذهب ، ارتفع مؤشر الذهب العالمي بختام حركة التعاملات ، وسجل المؤشر العالمي 2002.87 دولار للأونصة الواحدة

ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 2002 نقطة.

 ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي  . 

Advertisements

اقرأ التالى: ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات

 

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو 

 

 السعر الاسترشادي لـجرام الذهب بموقع البورصة المصرية 

 وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3178 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من  هنا

اقرأ التالي: ماذا تعرف عن البورصة العقارية؟ والهدف من تأسيسها وكيفية إحداث حراك في سوق المال

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

 

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 2022.87 دولار، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتي تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

مؤشر الذهب، فيتو 

 

 

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب 

وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على  الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية. 

نرشح لك: البورصة الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع، وخبير أسواق مال يكشف السبب

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

 وعلى صعيد حركة التداولات، جاءت سعر الأونصة الواحدة عند 2002 دولار، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا. 

نرشح لك: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 5-11-2023

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مؤشر الذهب العالمى فيتو سعر جرام الذهب اخر اسعار جرام الذهب جرام الذهب الان بكام اتجاه مؤشر الذهب اسعار الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب السعر الاسترشادي لـجرام الذهب بموقع البورصة المصرية الرسمى تداولات الذهب سبيكة الذهب عيار 24 سبيكة الذهب عيار 21 اسعار سبيكة الذهب سبيكة 1 جرام سبيكة selema gold 10 سنوات بكام سعر سبيكة ذهب سبيكة gold era

مواد متعلقة

بكام سعر الدولار الأمريكى؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء بمنتصف حركة التعاملات

بكام سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية؟ حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر اليوم الأحد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 26-11-2023

سعر الدولار الأمريكي، التحليل الفني لاتجاه المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 31-10-2023

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

ترتيب مجموعة فيوتشر بعد الجولة الأولى بالكونفدرالية

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية